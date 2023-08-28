Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cep telefonu kararı. Tüm öğrencileri ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, "Öğrencilerimizin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmamaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alacağız" dedi.

Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı”nda bakanlık yöneticileri ve tüm illerden milli eğitim müdürüyle görüştü.

Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul ve kurumlardaki eksiklikleri giderip eğitim dönemine olabildiğince sorunsuz girebilmek için tüm yöneticilerle istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini aktaran Tekin, yöneticilerden öğretmen ve veli olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına karşı iletişime açık ve ulaşılabilir olmalarını istedi.

Yeni eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere alınan tedbirlere ilişkin genelgenin geçen hafta illere gönderildiğini belirten Tekin, genelgedeki en önemli unsurun Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları olduğunu vurguladı.

"ANADOLU ÇOK ZENGİN BİR COĞRAFYA"

Bakan Tekin, şehirlerle ilgili müfredata bir başlık koyduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Anadolu çok zengin bir coğrafya. Tarihi olarak çok zengin bir birikime sahibiz. Biz, bu ülkenin birlik ve beraberliği açısından, milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından, geleneklerimizin, kültürümüzün, gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından çocuklarımızın kendi illerini, kendi illerindeki tarihi kültürel mekanları görmelerini, geleneklerden, örflerden haberdar olmasını arzu ediyoruz. Bunun da yeni eğitim öğretim yılında sizin tarafınızdan öncelemesini istiyoruz."

"ÖĞRENCİLER DİJİTAL ORTAMLARDAN BİR NEBZE ARINMALI"

Yeni atanan öğretmenlerin 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacağını hatırlatan Tekin, "Özellikle deprem bölgesindeki 11 ildeki arkadaşlarımıza rica etmiştim. Yeni atanan arkadaşlarımız dahil olmak üzere bütün öğretmenlerimizle irtibata geçin. Konaklama problemi olanları mutlaka bizimle paylaşın diye. Bütün il müdürü arkadaşlar bu süreci tamamladılar" diye konuştu.

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda yetişmesi için bir nebze olsun dijital ortamlardan arınması adına mümkün olduğunca okul bahçelerinde geleneksel oyunların oynanabileceğine işaret eden Tekin, okullarda çocukların kısa da olsa fiziksel aktiviteyle güne başlamalarını önemsediklerinin altını çizdi.

"ÖĞRETMENLERİN ÖNLÜK GİYMESİ ZORUNLU DEĞİL"

Bakan Tekin, öğretmen odası buluşmalarında öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edilmesi konusunun gündeme geldiğini belirterek, "Nihayetinde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de en azından öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.

Velilerin ders saatinde okula girişleriyle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Tekin, okul müdürlerinin veli toplantılarını ders dışındaki saatlerde yapmalarını sağlayacak şekilde planlamasını talep etti.

""CEP TELEFONU İÇİN ÖNLEMLER ALACAĞIZ"

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmamaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alacağız.

Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil."