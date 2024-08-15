Milli Emlak'tan 3 bin 700 TL’ye arsa fırsatı! Emlak vergisi ve KDV’den muaf tutulacak

Milli Emlak, resmi web portalı aracılığıyla, Kütahya'da yer alan ve 3 bin 700 TL başlangıç fiyatıyla ihaleye sunulan arsalar için başvuruların açıldığını duyurdu. İhaleyle ilgili merak edilen tüm detaylar, arsanın büyüklüğünden ihale şartlarına kadar, Milli Emlak'ın duyurusunda yer alıyor.

Kütahya'daki bu cazip arsa satışı, 37,44 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve ihaleyi kazanan talihli, beş yıl süresince hem emlak vergisinden hem de KDV'den muaf tutulacak. İhale, 20 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek ve katılmak isteyenler, belirlenen teminat bedelini yatırarak sürece dahil olabilecekler.

Milli Emlak tarafından sunulan bu fırsat, özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor. İhaleye katılım koşulları ve arsa ile ilgili tüm bilgiler, Milli Emlak'ın internet sitesinde detaylı bir şekilde açıklanmış durumda. İlgilenen bireyler, site üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilir ve ihale sürecine katılabilmek için başvuruda bulunabilirler. İhaleye dair önemli bilgiler şu şekildedir:

- Tahmini İhale Bedeli: 3.700 TL

- Gerekli Teminat Miktarı: 740 TL

- Arsanın Yüzölçümü: 37,44 m²

- İhale Tarihi: 20 Ağustos 2024

- İhale Saati: 10:30

- İhale Yapılacak Yer: Kütahya

Bu özel satış, Milli Emlak'ın uygun fiyatlı arsa teklifleri arasında yer almakta ve son dönemde artan arsa talebine yanıt vermektedir. İhale hakkında daha fazla bilgi ve başvuru için Milli Emlak'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.