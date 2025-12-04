Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Danla Bilic, bu kez özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. Bilic’in futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sessizliğini bozan Bilic, çıkan haberleri kesin bir dille reddederek “Hayatımda kimse yok” açıklamasını yaptı.

AŞK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Paylaşımları ve ilişkileriyle gündeme gelen Bilic bu kez Emirhan Topçu ile adı aşk iddialarına karıştı. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

BİLİC SESSİZLİĞİNİ BOZDU: HAYATIMDA KİMSE YOK

Sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Bilic, söylentileri yalanladı. Ünlü fenomen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Günaydın. Hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok kiki var.”

Bu açıklamayla birlikte hem şu anki ilişki iddiasını hem de eski ilişkilere yönelik söylentileri net bir şekilde reddetmiş oldu.

EMİRHAN TOPÇU’DAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Genç futbolcunun adı aşk iddialarına karışırken, Topçu cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.