Enes Ünal fırtınası. Getafe Mallorca'yı 2 golle geçti

Alfonso Perez Stadı'nda oynanan karşılaşmada Enes Ünal mükemmel futboluyla alkışlandı.
Ev sahibi takım, Borja Mayoral'in 51 ve 78. dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Maça ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Enes Ünal, ilk golün asistine imza attı.
Getafe bu galibiyetle ligde 17 puana ulaştı. Mallorca ise 19 puanda kaldı.
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