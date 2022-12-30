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Enes Ünal fırtınası. Getafe Mallorca'yı 2 golle geçti

İspanya La Liga'da Enes Ünal'ın takımı Getafe, Mallorca'yı 2-0 yendi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 23:10
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Milli futbolcu yıldızlaştı Getafe'yi taşıdı

Enes Ünal fırtınası. Getafe Mallorca'yı 2 golle geçti
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Alfonso Perez Stadı'nda oynanan karşılaşmada Enes Ünal mükemmel futboluyla alkışlandı.

Ev sahibi takım, Borja Mayoral'in 51 ve 78. dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaştı. 

Maça ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Enes Ünal, ilk golün asistine imza attı.

Getafe bu galibiyetle ligde 17 puana ulaştı. Mallorca ise 19 puanda kaldı.

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