Milli oyuncudan kötü haber. Sezonu kapattı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli oyuncudan kötü haber. Sezonu kapattı
NBA'de Chicago Bulls forması giyen Onuralp Bitim sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ndeki (NBA) temsilcilerimizden Onuralp Bitim'den kötü haber geldi.

Chicago Bulls forması giyen milli oyuncu, göz retinasındaki yırtık nedeniyle sezonu kapadı.

Bulls'tan yapılan açıklamada, "Onuralp Bitim'in sağ göz retinasında yırtık tespit edildi. Ameliyatı olması gerekiyor ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki milli basketbolcunun formasını giydiği Bulls, Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9. sırayı alarak play-in'de Atlanta Hawks ile eşleşti.

NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayan Onuralp, maç başına 3,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.

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