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Milli Savunma Bakanı Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile telefonda görüştü.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 20:47
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Milli Savunma Bakanı Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar görüşmede, görevinden ayrılacak olması sebebiyle veda için kendisini arayan Bakan Gantz'a, iki ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı. Bakan Akar ayrıca, ikili ilişkilere katkısından dolayı Bakan Gantz'a teşekkür ederek yeni siyasi hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

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