Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı

Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 / 00:01

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI



MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SORUMLULUĞUNDA BULUNAN 3 ADET TAŞINMAZIN YIKIMI satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif (açık arttırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.



1-İdarenin a) Adresi : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI SELİMİYE KIŞLASI-ÜSKÜDAR / İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : (216) 391 78 66-67 / (216) 334 49 33 c) Elektronik Posta Adresi : lgm-istie-ihale@msb.gov.tr

2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İSTANBUL İLİ, BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE 2 ADET (MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ), TUZLA İLÇESİNDE 1 ADET (MSÜ DENİZ HARP OKULU K.LIĞI) OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 3 ADET BİNA/TESİSİN YIKIMI, BİNALARDAN ÇIKAN HURDA SATIŞI KARŞILIĞINDA YAPILACAKTIR. b) Yapılacağı yer : Beşiktaş-Tuzla/İSTANBUL c) İşe başlama tarihi : Yıkım ruhsatının alınmasını müteakip 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI b) Tarihi ve saati : 10.09.2024 – 10.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İkametgah Belgesi ve tebligat adresi

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhalelere katılamayacak durumlarda olmadığını gösterir adli sicil kaydı.

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi (Y-1 veya Y-2 belgelerinden herhangi biri)

4.1.9. İş Bitirme Belgesi; isteklilerin en az 500.000,00 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) tutarında tek sözleşmeye dayalı en geç 10 yıl önce kabulü yapılmış yıkım işine ait iş deneyimini gösterir belge. (Söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektöre ait olması durumunda işe ait sözleşme, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi ve sözleşmeye ilişkin faturalar veya bu faturaların örneklerinin noter, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri belge ekinde sunulmak zorundadır.)

İş ortaklığı olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının %100’ünü, özel ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %40’ını sağlaması zorunludur.

4.1.10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. İhaleye katılamayacak olanlar:

4.2.1. İhaleyi yapan idarenin ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

4.2.2. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,

4.2.3. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar,

4.2.4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

4.2.5. Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,

4.2.6. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

5. Uygun bedel tespiti fiyat esasına göre muhammen bedelin üzerinde kalmak üzere teklif edilen en yüksek bedele göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.2. İhale dokümanı satış bedeli, işin adı ile birlikte, gerçek veya tüzel kişiliğin unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 1'inci Ordu Saymanlık Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Selimiye Şubesi TR96 0001 0015 9900 0010 0060 12 numaralı hesaba EFT/Havale olarak yatırılacaktır.

7.3. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TL (üçyüzelli Türk Lirası) doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz karşılığında MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI SELİMİYE KIŞLASI-ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI SELİMİYE KIŞLASI-ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, idarece hazırlanmış ihale dokümanında yer alan iş için toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler muhammen bedel olan 1.700.000,00 TL’nin %3’ü tutarındaki 51.000,00 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081294