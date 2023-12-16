Milli sporcu Tutku Yılmaz'a saldırdılar. Federasyon açıkladı

Milli sporcu Tutku Yılmaz'ın trafikte saldırıya uğradığı belirtildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, "trafik magandalarına 'dur' diyelim" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir Trafik magandası tarafından Mersin ilimizde darp edilen, Milli Sporcumuz Tutku Yılmaz ve Annesi Aysun Yılmaz’a yapılan içerisinde küfür, hakaret, tehdit ve nefret söylemler bulunan cümleler sarf edilmiş ve fiili taarruza kalkışılmıştır.

Milli sporcularımızdan Tutku Yılmaz ve Annesi Aysun Yılmaz’a yapılan çirkin saldırı sonucunda yasal süreç başlatılan Trafik magandası ile ilgili olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Sporcumuza ve Değerli Annesine geçmiş olsun diliyoruz."