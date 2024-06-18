Milli takımı bekleyen büyük tehlike. Böylesi görülmedi

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Milli takımı bekleyen büyük tehlike. Böylesi görülmedi

Türkiye-Gürcistan maçını yönetecek olan Facunda Tello korku yarattı.

Milli Takımımızın bu akşam Gürcistan ile oynayacağı maçın hakemi Arjantinli Facunda Tello sertliğe izin vermeyen ve kartlarını çok kolay kullanan biri.

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BİR MAÇTA 11 KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Tello iki yıl önce Arjantin’de Boca Juniors-Racing Club arasında oynanan Şampiyonlar Kupası finalinde Boca’dan 7, Racing’den de 3 futbolcu olmak üzere 10 futbolcuya kırmızı kart göstermişti.

Bunlarla da yetinmeyen Tello, kendisine itiraz eden Boca Teknik Direktörü Hugo Ibarra’yı da sahadan atmıştı.

Arjantinli hakemin bu kararları tüm dünyada gündem olmuştu.

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DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURMUŞTU

Facundo Tello geçen sene Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda Portekiz'in Fas'a yenildiği maçı yönetmiş, Pepe ve Bruno Fernandez tarafından çok sert şekilde eleştirilmişti.

O maçtan sonra Portekiz Futbol Federasyonu tarafından FİFA'ya şikayet edilmişti.

Arjantinli hakem bugüne kadar yönettiği 331 maçta 1532 sarı, 66 ikinci sarıdan kırmızı, 61 de kırmızı kart çıkardı.

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