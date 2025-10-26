Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, Tür sporcular bugün 2 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kadınlar 73 kilo kategorisinde mücadele eden Sude Yaren Uzunçavdar, yarı finalde Fildişi Sahili'nden Kimi Laurene Ossin'e 2-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Uzunçavdar, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Uzunçavdar, 20 yaşında büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonası madalyasını kazanan sporcumuzu ve tüm emeği geçenleri kutluyoruz. Teşekkürler Sude Yaren!" ifadelerine yer verildi.

Erkekler 54 kilo kategorisinde yer alan Furkan Ubeyde Çamoğlu ise finalde Güney Koreli Eunsu Seo'yla karşı karşıya geldi.

Rakibine 2-0 mağlup olan Çamoğlu, gümüş madalya kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Furkan Ubeyde Çamoğlu da ilk kez katıldığı dünya şampiyonasında dereceye girme başarısı gösterdi.

Açıklamada, "20 yaşında katıldığı ilk dünya şampiyonasında finale yükselen Avrupa Şampiyonu sporcumuzu ve tüm emeği geçenleri kutluyoruz. Teşekkürler Ubeyde!" denildi.

Çin'in Wuxi kentinde 24 Ekim'de başlayan şampiyona, 30 Ekim'de sona erecek. Turnuvaya 181 ülkeden, 989 sporcu katılıyor. Türkiye milli takımı da sporcuyla ülkemizi temsil ediyor.