Olay Avusturalya'da New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde yaşandı. 53 yaşındaki Anya Phan ve 25 yaşındaki kızı, “milyarder olacaksınız yalanıyla” insanlara gelecekte “milyarder olacakları” söylemiyle ikna edip finansal kredi almaya yönlendirdiğini, çekilen kredi tutarlarının bir kısmını ise kendisine aktarmalarını istedi.

Avusturalya Mali Suçlar Biriminin harekete geçmesiyle özaltına alınan anne-kızın, insanları toplamda 70 milyon dolarını aldığı ortaya çıktı.

Anne kızın kaldığı eve düzenlenen operasyonda çok sayıda finansal belge, cep telefonları, elektronik cihazlar, lüks çantalar, 4 bin dolardan fazla kumarhane fişi ve yaklaşık 6 bin dolar değerinde 40 gram altın külçe ele geçirildi. Phan'ın yaklaşık 10 milyon dolarlık ek mal varlığı donduruldu.

Polis, gözaltıların, Sydney’deki otomotiv finansman şirketlerini hedef alan geniş çaplı bir suç örgütü soruşturmasının parçası olduğunu duyurdu. Çetenin çalıntı kişisel bilgilerle finans kuruluşlarından kredi çektiği, var olmayan lüks araçları satın almış gibi göstererek büyük çaplı kredi dolandırıcılığı yaptığı da belirlendi. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alınırken; yaklaşık 60 milyon dolarlık mal varlığı da donduruldu.