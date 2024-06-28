Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!

İş dünyasında eşitlik ilkesine uymayan işverenler, ayrımcılık yaptıkları takdirde çalışanlarına tazminat ödemekle karşı karşıya kalabilir.

Avukat Songül Demir, işverenlerin eşit davranma ilkesini ihlal etmeleri durumunda ayrımcılık tazminatı ödemekle yüz yüze kalabileceklerini belirtti. Demir, "Aynı işi yapan eşit ücret vermeyen işverenler, kadın çalışanlar tarafından ayrımcılık tazminatı talebi ile karşı karşıya kalabilir" ifadesini kullandı.

Avukat Demir, işverenlerin ve işçilerin karşılıklı sorumluluklarına dikkat çekerek, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin önemli bir kararına işaret etti. Bu kararda, eğer bir kadın işçiye, aynı işi yapan erkek meslektaşlarına kıyasla daha düşük ücret ödeniyorsa, kadın işçinin ayrımcılık tazminatı talep etme hakkı olduğu belirtiliyor.

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Demir, işverenlerin yalnızca ücret ödeme gibi temel yükümlülüklerinin yanı sıra, işçilerini koruma ve onlara eşit şekilde davranma yükümlülüklerinin de bulunduğunu vurguladı. İş Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, eşit davranma ilkesine aykırı davranış sergileyen işverenlere karşı işçilerin ayrımcılık tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır. Demir'e göre, bu tür bir ayrımcılığın tespiti durumunda, işçiler dört aylık ücret tutarında tazminatın yanı sıra, kıdem ve ihbar tazminatı gibi diğer haklarını da talep edebilirler.

Demir, cinsiyet ayrımcılığına uğrayan işçilerin, maruz kaldıkları haksız uygulamalar karşısında haklarını güvence altına alabileceklerini belirtti. Demir, "Kadın işçi, yalnızca kadın olduğu için, erkek meslektaşlarıyla eşit koşullarda çalışmasına rağmen daha düşük ücret alıyorsa, bu durum iş sözleşmesini sonlandırmak için geçerli bir sebep oluşturur" dedi. Ayrıca, iş sözleşmesinin bu şekilde sona erdirilmesi halinde, işçinin diğer tüm haklarına ek olarak ayrımcılık tazminatı talep etme hakkı olduğunu vurguladı.

Demir, bu hakkın sadece kadın işçilere değil, eşitlik ilkesine aykırı davranan işverenlere karşı her iki cinsiyet için de geçerli olduğunu ifade etti. İş Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan Eşit Davranma İlkesi'ne aykırı durumlar için Yargıtay'ın verdiği kararların emsal teşkil ettiğini belirten Demir, "Bu kararlar, ayrımcılığa uğrayan herhangi bir işçi, kadın ya da erkek fark etmeksizin, iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshetme hakkını güçlendiriyor" diye ekledi. İşverenin, ayrımcılık yaptığı tespit edilen durumlarda, işçiye dört aylık ücret tutarında manevi tazminat ödemesi gerektiğini, bununla birlikte işçinin diğer tazminat haklarını da talep edebileceğini sözlerine ekledi.

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