Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sığınak yönetmeliğinde güncelleme yapıldığını duyurdu.

Uraloğlu, Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunduğunu, mevcut metro tünellerinin olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu, sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünellerinin güçlü birer sığınak altyapısı oluşturduğunu açıkladı.

METRO TÜNELLERİ NE KADAR GÜVENLİ?

Ancak geçtiğimiz günlerde Kabataş metro inşaatında çökme meydana gelmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi, bazı metro istasyonlarının tavanı ve duvarlarından zaman zaman su akması, tünelin içinde telefonların çekmemesi gibi nedenler, bu tünellerin ne kadar güvenli olduğunu sorgulatır hale geldi.

METRO DUVARLARINDAN SU SIZIYOR

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki metro istasyonunda çekilen bir görüntüde, tünelin duvarından su sızdığı ve yetkililerin vatandaşların kayıp düşmemesi için ‘dikkat kaygan zemin’ levhası astığı görülmüştü.

ANKARA, KEÇİÖREN METRO İSTASYONU FOTOĞRAF TARİHİ: 13 KASIM 2025

Öte yandan geçtiğimiz yaz ayında Ankara'da etkili olan sağanak yağış, Kuyubaşı metro hattını sular altında bırakmıştı. Yaşanan olay sonrası metro seferleri geçici olarak durdurulmuş, istasyonda mahsur kalan vatandaşlar belediye ekipleri tarafından tahliye edilmişti.

ANKARA, KEÇİÖREN METRO İSTASYONU FOTOĞRAF TARİHİ: 18 TEMMUZ 2025

AYNI MANZARA İSTANBUL’DA DA YAŞANMIŞTI

Bakan Uraloğlu’nun sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünellerinin güçlü birer sığınak altyapısı oluşturduğu açıklaması, İstanbullu yurttaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı. Çünkü İstanbul’daki metro istasyonlarında da zaman zaman su baskınları olduğu görülüyor.

İşte İstanbul metrosundan bazı görüntüler,

İSTANBUL, FATİH METRO İSTASYONU FOTOĞRAF TARİHİ: 20 ARALIK 2024

İSTANBUL, BAHÇELİEVLER METRO İSTASYONU FOTOĞRAF TARİHİ: 20 NİSAN 2024

METRO TÜNELLERİNDE ŞEBEKE ÇEKMİYOR

Metro tünellerinin sığınak olarak kullanılacağı düşünüldüğünde, tünelde bulunan bir yurttaşın en büyük problemi hiç kuşkusuz iletişim olacak. Bazı metro tünellerinde telefon şebekeleri çekmiyor. Bu nedenle olası bir doğal afette tünelin içindeki vatandaşlar, dışarıdakilerle telefon üzerinden iletişim kurmakta zorluk yaşayacak.

KALABALIK OLAN METRO TÜNELLERİNDE ASANSÖR SAYISI YETERSİZ

Başkent Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok metro tünelinde asansörlerin sayısı insan kalabalığına göre yetersiz kalıyor. Engellilere ait asansör ise her metro istasyonunda bulunmuyor.

Diğer yurttaşlarla aynı asansörü kullanmak zorunda kalan engelli vatandaşlar, her ne kadar engellilerin öncelikli olduğu belirtilse de diğer vatandaşların gerisinde kalıyorlar.

İSTANBUL, BAHÇELİEVLER METRO İSTASYONUNDA TÜNELE İNİŞTE ASANSÖR SORUNU

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan Bahçelievler'de ise metro istasyonu girişinde asansör bulunurken, turnikeden tünele inişte asansörle iniş sağlanamıyor. Metro istasyonunda tek bir asansör kullanılması, günlük hayatın da dışında olası bir afet döneminde engelli vatandaşların tünele inişine büyük engel teşkil edecek.

Konuyla ilgili metro istasyonunda çalışan bir güvenlik, ‘Engelli vatandaşlar metro istasyonuna inmek istedikleri zaman çıkış bölgesindeki asansöre yönlendirip oradan inmelerini söylüyoruz’ ifadesini kullandı. Ancak olası bir afette yaşanabilecek izdihamda tek bir asansörün yeterli olamayacağı gözler önüne seriliyor.

YURTTAŞLAR ASANSÖRDE MAHSUR KALMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında ise İstanbul, Çekmeköy metrosunda bulunan bir asansör, içinde yolcular varken arıza yaptı. Yolcuların mahsur kaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İSTANBUL, ÇEKMEKÖY METROSU FOTOĞRAF TARİHİ: 6 AĞUSTOS 2025

Metro istasyonlarında yaşanan bu aksaklıklar, metro tünellerinin olası afet durumlarında sığınak olarak tercih edilmesi konusunda yurttaşları endişelendiriyor. Tünellerin güvenilirliği sorgulanıyor.

BENZER SORUNLAR MARMARAY’DA DA YAŞANIYOR

Metro tünellerinin yanı sıra bir diğer raylı sistem olan Marmaray’da da benzer sorunlar meydana geliyor. Marmaray tünellerinin de sığınak olarak kullanılacağı düşünüldüğünde, yurttaşların yaşayacağı en büyük sorunlardan biri asansör kullanımı olacak.

İstasyonlardaki asansörlerin sık sık bozulduğunu dile getiren vatandaşlar, engelli bireylerin bu sorun karşısında zor anlar yaşadıklarını belirtti.

Eşi engelli olan bir vatandaş, Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda yaşadığı bir sorunu, yaklaşık 5 ay önce ‘Şikayet var’ isimli sitede anlattı. İstasyondaki asansörün çalışmadığını belirten yurttaş, eşini asansöre bindiremediği için güvenlikten yardım istediğini, üstüne bir de güvenlikten azar işittiğinden bahsetti.

ASANSÖR BOZUK DİYE YARDIM İSTEDİ GÜVENLİKTEN AZAR YEDİ

Yurttaş, ‘Ne zaman Söğütlüçeşme İstasyonu'na gelsek asansör bozuk oluyor ve benim eşim engelli, akülü tekerlekli sandalye kullanıyor. Bugün de Söğütlüçeşme İstasyonu'na geldik, asansör yine bozuktu ve akülü tekerlekli sandalyenin şarjı yoktu. Peron sorumlusu ile görüştüm, ne zaman yapılacağı belli değil dedi. 'Araba hafif ise güvenlik ile yardımcı olalım.' dedi. Güvenlik ve peron sorumlusu eşliğinde eşimin yanına doğru giderken güvenlik bana, 'Böyle bir şey yapmanızı istemeniz doğru değil.' dedi. Ben de cevaben, 'Asansörün hep böyle arızalı olması doğru mu?' dedim. Ardından güvenlik, sert bir şekilde çıkışarak, 'Bana üst perdeden konuşma, ha! İstesem elimi bile sürmem' diyerek 'azarlayıcı hareketlerde bulundu’ dedi.

‘ENGELLİYE VERİLEN DEĞER BU MU?’

Eşiyle birlikte zorla asansöre bindiklerini aktaran yurttaş, yetkililerden yardım istediğini ve telefon beklediğini belirterek, ‘Şimdi size soruyorum: Engelliye verilen değer bu mu?’ sorusunu yöneltti.

Normal bir zamanda böyle sıkıntıların yaşandığı Marmaray tünelinde, olası bir doğal afet durumunda nasıl aksaklıklar yaşanabileceği de merak konusu.

TÜRKİYE’DE TOPLANMA ALANLARI DA AZALDI

Türkiye'de metro tünellerinde yaşanan problemlerin ötesinde bir de yerin üzerindeki toplanma aralarında sorun yaşanıyor. Türkiye’de yapılan binalar, olası bir afet durumunda toplanılacak yerleri de oldukça kısıtlıyor. 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da en şiddetlisi 6.2 olmak üzere yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar sokaklara dökülmüştü.

Birçok vatandaş, mahallelerinde toplanma alanları olmadığı için ara sokaklara girmek zorunda kalmıştı. Şişli, Bağcılar, Güngören gibi birçok ilçede ikamet eden vatandaşlar, durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak isyan etmişti.

İPA, ‘TOPLANMA ALANLARINA AVM YAPILDI’ DEMİŞTİ

İstanbul Planlama Ajansı’nın geçtiğimiz sene hazırladığı raporda, Türkiye’deki 455 AVM’nin 133’ünün bulunduğu İstanbul’da deprem toplanma alanlarının AVM'lere dönüştürüldüğü belirtilmişti.

AVM'lerin sayısının artmasıyla beraber kamusal alanların ticari projelere dönüştürülerek azaltıldığına dikkat çekilmiş, 'Özellikle İstanbul’da, kamusal alanlar ve deprem toplanma alanları AVM'lere dönüştürülmüştür' denilmişti.

İnşaat Mühendisleri Odası’nın verilerine göre ise 1999-2003 arasında deprem toplanma alanı olarak belirlenen fakat sonradan imara açılan noktalar arasında Torun Center’ın yükseldiği Ali Sami Yen Stadı, Zorlu AVM’nin yer aldığı Zincirlikuyu’daki Karayolları 17'nci Bölge Müdürlüğü arazisi, Akasya AVM’nin yer aldığı Acıbadem’deki eski Otosan Fabrikası arazisi, Bakırköy’deki Marmara ve İstanbul Forum AVM’nin arazisi bulunuyor.