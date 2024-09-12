Milyonlarca Türk’ü ilgilendiren karar! Sınırları kapattılar, vizeleri iptal ediyorlar

Gazeteci Ali Gülen’in haberine göre, Almanya, genel güvenliği sağlama, düzensiz göçü engelleme ve ülke üzerinde artan mali ve insani yükleri hafifletme amacıyla sınırlarını sıkı denetime aldı.

Aynı zamanda radikal İslamcı terör ve sınır ötesi suç tehditlerine karşı önlem olarak Schengen Anlaşması'nı askıya alarak 16 Eylül itibarıyla Avrupa Birliği içindeki serbest dolaşımı durdurdu. Kara sınırlarında yapılacak kontrollerde, vize sahibi olmak artık tek başına yeterli olmayacak. Alman yasalarına göre, sınır polisleri tehlike arz ettiğini düşündükleri kişileri vize sahibi olsalar bile ülkeye kabul etmeyebilecek.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE HABER VERİLDİ

Bu yeni uygulama, Türk vatandaşlarını da kapsıyor. Vizesi olup ülkeye giriş yapmak isteyen Türkler de sınırda geri çevrilebilecek. Ayrıca, kaçak yollarla Almanya'ya girmeye çalışan Türk, Suriyeli, Afgan veya Afrika kökenli kişiler, giriş izni ya da yasağı varsa doğrudan sınır polisi tarafından durdurulacak. İltica talebinde bulunanlar ise kamplara yerleştirilecek. Almanya, bu düzenlemeleri kendi yasaları çerçevesinde yürürlüğe koyarken, Avrupa Birliği yetkililerini de bilgilendirdi.