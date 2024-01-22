Milyonlarca vatandaşın bilgileri Hintlilere satılacak: Dün Genelkurmayın bugün Türk vatandaşlarının kozmik odasına giriyorlar

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Hindistan’ın önde gelen vize şirketi BLS International Services, Türkiye’de 15’ten fazla ülke için 37 Vize Başvuru Merkezi’ni yöneten İData’yı satın aldı.

BLS International Services CEO’su Vivek Kohli, “Türkiye, vize hizmetleri açısından stratejik bir pazar. iData, bu pazarda öncü bir konumda. Bu satın alma ile Türkiye’deki mevcudiyetimizi ve büyüme potansiyelimizi artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE TEDBİR ALMAYINCA VİZE UYGULANMAYA BAŞLANDI”

Bu satın almaya işlemine tepki gösteren, Sağlık ve Turizm eski Bakanı Bülent Akarcalı, “Ben 1978’den beri vize işlemlerini takip ediyorum. Hatta Türkiye’ye ilk vize gelecek haberini duyuran kişiyim. Türkiye’ye karşı ilk vize uygulayan ülke Almanya olmuştur. 78 öncesi Almanya’nın çok serbest bir iltica yasası vardı. Bu daha çok Batı Almanya’dakileri Doğu Almanya’ya çekmek içindi. Daha sonra bu durum istismar edildi. Özellikle Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinden gidenler istismar etti bu durumu. “Türkiye’de siyasi baskı uygulanıyor” diyerek gittiler hep. Gidenlerin sayısı senede 70 bin çıkınca 1978’de Almanya, Türkiye’den tedbir almasını istedi. Türkiye tedbir almayınca da vize uygulamasına başladı” dedi.

“TÜRKİYE’NİN KALBİNE EL ATIYORLAR”

Zaman içerisinde vizeye rağmen mülteci sığınmacıların gitmeye devam ettiğine değinen Akarcalı, “Bunlar gidiyor diye evraklar istenmeye başlandı, elini kolunu sallayan gidemesin diye. Şu anda vize talebi için bir şirkete gidiyorsunuz ve ev adresi, mail, kimlik bilgileri dahil neredeyse tüm bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Hindistan’ın bu işlemi yapan bir firmayı alması ise, Türkiye’nin kalbine el atmak anlamına geliyor. Çünkü Hindistan 10 senedir Türkiye’ye karşı sert bir tavır içinde Pakistan’la yakınlığımız nedeniyle. Uluslararası camiada da çok açık sesle dile getirmeseler de Türkiye’ye karşı tepkililer. Bu satın almayla beraber her sene 2, 3 milyon başvuru olduğu göz önüne alındığında 10 sene içinde Hindistan’ın Türkiye nüfusunun yarısının bilgilerini eline geçireceği anlamına geliyor. Hindistan’ın eline tüm insanların iletişim bilgileri geçiyor. Dolayısıyla böylesi bir duruma sebebiyet verecek şekilde yabancı şirkete satış yasaklanmalı. Şu an dosya rekabet kurumunda satış acilen durdurulmalı” ifadelerini kullandı.

“DÜN GENELKURMAYIN BUGÜN TÜRK VATANDAŞININ KOZMİK ODASINA GİRİYORLAR”

“FETÖ dün nasıl genelkurmayın kozmik odasına girdiyse bugünde Türk vatandaşlarının kozmik odasına giriyorlar” diyen Akarcalı, “Buna izin verilmemeli. Bu durum oldukça önemli bir milli konudur. Bu bilgileri Hindistan, Türkiye düşmanlarına rahatlıkla verebilir. Örneğin PKK, Ermeni Diasporası veya Yunanistan. Bu bilgi alışverişinden haberimiz bile olmaz. Tüm bu söylediklerim ispat edilebilecek konular. Yaşım 80’e geldi derdim şöhret olmak değil, Türkiye’nin beka sorunudur bu. Türkiye’nin kalbine el atıyorlar” dedi.