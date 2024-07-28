Milyonluk atılım Kastamonuspor'u ayağa kaldırdı

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan GMG Kastamonuspor, geçtiğimiz sezonun tecrübeleriyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gün içinde peş peşe duyurulan transferlerin piyasa değerleri de belli oldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, ilk olarak Yeni Mersin İdmanyurduspor'da forma giyen kaleci Sertaç Güzel ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sertaç Güzel'in piyasa değeri 150 bin Euro olarak belirlendi.

GMG Kastamonuspor, 1.93 boyuyla dikkat çeken ve Kuşadasıspor'da oynayan 21 yaşındaki genç kaleci Bartu Dinç ile de resmi olarak anlaştı. Bartu Dinç'in piyasa değeri açıklanmadı.

Takım, ayrıca Konyaspor'un U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Naim Saruhan Dönmez ile de anlaşma sağladı. Naim Saruhan Dönmez'in piyasa değeri açıklanmadı.

20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Necati Bilgiç de GMG Kastamonuspor'un yeni transferleri arasında yer aldı. Necati Bilgiç'in piyasa değeri açıklanmadı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kastamonuspor, sağ bek oyuncusu Ömerhan Şahin ile de resmi olarak anlaştı. Ömerhan Şahin'in piyasa değeri 25 bin Euro olarak belirlendi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Amed Sportif Faaliyetler'de, ikinci yarısında ise 68 Aksaray Belediyespor'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Şener Kaya ile de anlaşma sağlandı. Şener Kaya'nın piyasa değeri 25 bin Euro olarak açıklandı.

Son olarak, geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon forması giyen 27 yaşındaki kaleci Furkan Taş ile de resmi olarak anlaşıldı. Furkan Taş'ın piyasa değeri 50 bin Euro olarak belirlendi.

GMG Kastamonuspor, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor ve transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.