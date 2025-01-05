Minecraft tutkunlarına müjde: Oyunun devamı geliyor

Minecraft'ın yaratıcısı Notc lakaplı Markus Persson, 2025 yılı için planladığı projeler arasında “Minecraft’ın manevi bir devamı” fikrini gündeme getirdi. Persson, sosyal medya platformu X üzerinden takipçilerine iki seçenek sundu: retro bir zindan keşif oyunu veya Minecraft’a benzer bir oyun. Yapılan ankette, %78’lik ezici bir çoğunluk, Minecraft tarzı bir oyunu destekledi.

NOSTALJİK BİR DÖNÜŞ MÜ?

Notch, "Minecraft 2’yi temel olarak duyurdum," diyerek bu yeni proje için hevesli olduğunu ifade etti. Ancak, bu oyunun adının veya temasının Minecraft’a tam olarak benzemeyeceğini belirtti. Persson, “Bu bir devam oyunu değil, yeni bir türün başlangıcı olacak” dedi. Minecraft’ın Microsoft’a satışında herhangi bir rekabet yasağı olmadığını da ekleyerek, “Yeni oyunuma başka bir isim vereceğim. Manevi bir devam oyunu olarak adlandırılabilir,” şeklinde konuştu.

İNOVASYON MU, TAKLİT Mİ?

Persson, oyun dünyasındaki manevi devam projelerinin genelde “yetersiz” bulunduğunu, ancak bu sefer halkın isteğine kulak vermeye kararlı olduğunu söyledi. “Eğer oyuncuların gerçekten istediği buysa, bu oyunu yapmayı çok isterim,” dedi. Notch, projenin tamamen yasal olacağını ve Microsoft’un Mojang ekibine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MİNECRAFT DÜNYASINDA YENİ GELİŞMELER

2024’ün sonunda Minecraft, PlayStation 5 için yerel sürümünü yayımladı, PC VR desteğini sonlandırdı ve ABD ile İngiltere’de tema park alanları açmayı planladığını duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte, Markus Persson’un yeni projesi de 2025 yılına damgasını vurabilir.