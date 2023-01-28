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Minibüs büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı 'sıyırdı': Bugüne kadar en çok yaklaşan asteroitlerden biri oldu

Yaklaşık bir minibüs büyüklüğündeki asteroit, Türkiye saatiyle sabaha karşı 03:30 sularında Güney Amerika'nın güney ucuna yaklaştı. Yer küreye 3 bin 600 kilometreye kadar yaklaşan gök taşı bazı uyduların yörüngesinden bile daha yakın geçti.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 04:48
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Minibüs büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı 'sıyırdı'

Minibüs büyüklüğündeki göktaşı Dünya'yı 'sıyırdı': Bugüne kadar en çok yaklaşan asteroitlerden biri oldu
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Gök bilimciler geçtiğimiz haftalarda çarpması halinde Dünya’nın sonunu getirebilecek büyüklükte bir asteroit keşfettiklerini açıklarken, bunun adeta provası yaşandı.

Euronews’in haberine göre; minibüs büyüklüğündeki 2023 BU, bugüne kadar Dünya’ya en çok yaklaşan asteroitlerden biri oldu.

Amatör gök bilimci Gennadiy Borisov tarafından 21 Ocak'ta Kırım'daki MARGO gözlemevinden keşfedilen asteroit 2023 BU olarak adlandırıldı.

Ek gözlemlerin Uluslararası Astronomi Birliği'ne bağlı olan Küçük Gezegen Merkezi'ne bildirilmesinin ardından veriler otomatik olarak Dünya'ya Yakın Cisim Onay Sayfasına gönderildi. Yeterli gözlem toplandıktan sonra merkez keşfi duyurdu. Üç gün içinde dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda gözlemevi düzinelerce gözlem yaparak gökbilimcilerin 2023 BU'nun yörüngesini daha iyi belirlemesine yardımcı oldu.

Takip eden gözlemlerle asteroitin büyüklüğü ve yörüngesi hakkında toplanan bilgiler sonucu gök taşının Dünya'yı ıskalayacağı, uydulara çarpma ihtimalinin de düşük olduğu sonucuna vardı.

‘2023 BU’ ÇARPSAYDI NE OLURDU?

Boyutları yaklaşık 3 buçuk metre ile 8 buçuk metre büyüklüğünde ölçülen asteroidin Dünya'ya doğrudan çarpması halinde bile fazla zarar vermeyeceği sanılıyor.

Gök bilimcilere göre 2023 BU'nun boyutları sebebiyle atmosferin üst tabakalarında parçalanacağı ve bir ateş topuna dönüşerek yanacağı tahmininde bulunuyor.

Gök bilimciler geçtiğimiz haftalarda çarpması halinde Dünya'nın sonunu getirebilecek büyüklükte bir asteroit keşfettiklerini açıklamıştı.

2013 yılında Rusya'nın güneyine düşen 20 metre büyüklüğündeki meteordan büyük bir sıcaklık yayıldığı bildirilmiş ve etraftaki camlar çarpmanın yaydığı şok dalgaları sonucu kırılmıştı.

Dünya'nın meteor çarpması sonucu yok olmasını potansiyel olarak engellemek için çalışan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ekim ayında Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) kapsamında insanlık tarihinde ilk defa bir asteroidi doğal yörüngesinden çıkarmayı başarmıştı.

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