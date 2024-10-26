Minibüste yılan alarmı

Çay Mahallesi Burunsuz Sokak üzerinde park halinde duran Remzi Bülbül'e ait 78 AC 644 plakalı minibüse nereden geldiği belli olmayan bir yılan kapının içine girdi. Araç sahibi yılanı fark edince ekiplere haber verdi.

Olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler gelerek kapının içindeki yılanı çıkarmak için operasyon başlattı.

Ekipler bir müddet sonra yılanı araçtan çıkarttı. Aracın sahibi Bülbül, yılanı aracından çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yılan, daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı.