Uluslararası bilimsel araştırmalar, özellikle küçük bebeklerde üfürümlerin konjenital kalp hastalığına işaret etme riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çocukların rutin muayenelerinde sıkça duyulan kalp üfürümleri, uzmanlar tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmesi gereken bir sağlık meselesi olarak ön plana çıktı.

Pediatrik kardiyoloji alanında yapılan son bilimsel araştırmalar, bu seslerin büyük çoğunluğunun "masum" nitelikte olduğunu gösterse de, altta yatan yapısal bir kalp sorununun ilk belirtisi olabileceği ihtimali nedeniyle her olgunun titizlikle ele alınması gerektiği ifade edildi.

BİLİMSEL VERİLER ENDİŞEYİ DESTEKLEDİ

Alanında önde gelen bilimsel yayınlar, çocukluk çağındaki üfürüm vakalarının %80'lere varan oranlarda görülebildiğini ancak konjenital kalp hastalığı (KKH) görülme oranının her 1000 canlı doğumda 6 civarında olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, özellikle üç aydan küçük bebeklerde duyulan üfürümlerin patolojik olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Amerikan Kalp Cemiyeti'nden (AHA) yayımlanan bilimsel kılavuzlar, doktorların üfürümün şiddeti, zamanlaması ve karakteristiği gibi özelliklerini değerlendirmesini önerdi. Eğer bir hekim, üfürümün "masum" olduğundan tam emin değilse veya çocukta nefes darlığı, bayılma, morarma gibi endişe verici semptomlar varsa, sevk işleminin derhal yapılması gerektiğini kaydetti.

YABANCI UZMANLARDAN NET GÖRÜŞ: EKOKARDİYOGRAFİ ALTIN STANDART

Johns Hopkins Bayview Tıp Merkezi Kardiyoloji Şefi Dr. Nisha Chandra-Strobos, bir açıklamasında, "Üfürümün ses karakteristiği, kalpteki sorunun türü hakkında bize ipuçları verebilir. Ancak üfürümü değil, ona sebep olan altta yatan durumu tedavi edersiniz. Bu nedenle doğru teşhis kritik önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Londra'daki Cromwell Hastanesi'nden Pediatrik Kardiyolog Dr. Shankar Sridharan ise deneyimli bir Pediatrik Kardiyolog'un genellikle sadece dinleyerek masum bir üfürümü anormal olandan ayırt edebileceğini ifade etti. Ancak Dr. Sridharan, kesin tanı için Ekokardiyografi'nin (Kalp ultrasonu) "Altın Standart" bir test olduğunu ve yapısal kusurların tespitinde hayati rol oynadığını ekledi.

İspanya Pediatrik Kardiyoloji ve Konjenital Kalp Hastalıkları Derneği (SECPCC) de iki yaşından küçük, asemptomatik (belirti göstermeyen) hastalarda bile üfürüm duyulduğunda Ekokardiyografi ile değerlendirme yapılmasını tavsiye etti. Bu yaklaşım, gözden kaçabilecek sessiz konjenital kalp hastalıklarını tespit etme ihtiyacıyla gerekçelendirildi.

Uzmanlar, her ne kadar masum üfürümler tedavi gerektirmese ve çocuğun gelişimini etkilemese de, patolojik bir durumu dışlamak ve ebeveynlerin kaygılarını gidermek için ileri düzey değerlendirmenin vazgeçilmez bir adım olduğunu güçlü bir şekilde dile getirdi.