Minik öğrencilerden örnek davranış

Balıkesir Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulu’nun minik öğrencileri “Temiz Çevre Temiz Gelecek” projesi kapsamında mıntıka temizliği yaptı. Proje kapsamında minikler 7’den 70’e herkesi çevreyi kirletmemeye davet etti.

KAYNAK: İHA
Minik öğrencilerden örnek davranış

İHA’nın haberine göre Balıkesir’de bulunan Altıeylül Burhan Erdayı İlköğretim Okulu 3-H sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Oya Erdağ öncülüğünde herkese örnek olabilecek bir projeye imza attılar.

Öğrenciler, “Temiz Çevre Temiz Gelecek”, “Temiz Çevre, Temiz Okul, Temiz Sınıf” sloganıyla okul bahçesinde ellerinde eldiven ile mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Miniklere küçüklükten itibaren kişisel temizlik ve çevre temizliği konusunda bilinç aşılama amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirten öğretmen Oya Erdağ:

“Etkinliğimizle öğrencilerimizin çevre bilinci ve temizliğin önemini anlatmak istedik. Temizlikle ilgili verilecek uygulamalı eğitimler ile bilgi ve bilinç düzeyimiz de yükselmiş oluyor. Ayrıca öğrencilerimiz kendilerinden beklenen okul içi rollerini de gerçekleştirebilme imkanı buldu. Temiz Çevre Temiz Gelecek diyor. 7’den 70’e herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

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