

Minimalizm kavramı sonrasında dallanıp budaklanmış ve sanatta minimalizm, giyimde minimalizm,yaşamda minimalizm olarak karşımıza çıkmıştır.



Minimal kelimesi fransızca kökenli olup TDK'daki karşılığı asgari kelimesine denk gelmektedir.Minimalistler der ki ; ''Eğer bir eşya hayatımda bir işe yaramıyorsa / bana fayda sağlamıyorsa o zaman o eşya gereksizdir.'' Bu cümle, tüketim toplumuna dönüştürüldüğümüz bir çağda üstüne düşünülmesi hatta altı çizilmesi gereken ve minimalizmi açıklayan en net cümledir.Sürekli daha iyisini alabilmek için para kazanıyor daha iyisini alınca yaramaz bir çocuk gibi daha iyisini istiyoruz.İhtiyacı olandan fazlasını talep eden tek canlı türü biziz değil mi ? Elinizdeki telefonun,kullandığınız arabanın bir üst modeli çıkınca sahip olduğunuza, sahip olmak bile can sıkıcı bir hal alabiliyor.Çünkü elinizdeki eşya artık en yenisi değil.Kimliklerimizi artık kişiliklerimiz değil sahip olduğumuz araba markası , telefon modeli, giydiğimiz kıyafetin fiyatı belirliyor.Neden ?Lüks bir arabam yokken topluma fayda sağlayamaz mıyım ? Lüks bir evde yaşamıyor olmak beni başarısız mı yapar ? Neden eşyalar bana değer biçiyor ? Minimalizim, bunlarla bütünüyle savaşıyor.Pahalı bir araba ve bir dolap dolusu kıyafetle, lüks evlerle var olmayı reddediyor.Bizi mutlu edecek şeyin ne olduğundan emin değiliz.Çünkü sürekli bir yenisi üretiliyor.PR endüstrisi ise sürekli şunu fısıldıyor '' Almak zorunda olduğun için almalısın,almalısın çünkü ihtiyacın var.Almalısın, almazsan dışlanırsın''Evet statünüzü markalar belirliyor.Bir eşya kullanım ömrü dolunca değil.Sosyal açıdan bir değeri yoksa (trend değilse) ona sahip olmanın da bir önemi kalmıyor fazla sürekli daha fazla ihtiyacı doğruyor.Tüm bu döngü içerisinde insanlar yapay hazlar uğruna yaşamı kaçırıyor ve ömürlerini daha iyisine ihtiyaçları olmayan eşyaların daha iyilerini almak için tüketiyorlar.50 tane ayakkabıya sahip olan insan 5 ayakkabıya sahip olan insandan daha mı başarılı ? Daha mı bilgili ? Daha mı mutlu ?Eğer ruhunuzu doyurmazsanız,gözünüz hep aç kalır.Hadi şimdi ihtiyacınız olandan fazlasını ihtiyacı olanlara verin,tam da şimdi hayatınızdan tüm fazlalıkları atın.İnsanları sevin,dünyayı gezin fazla eşyalardan ve yüklerinizden kurtulun..Kimliğinizi yeniden markalar değil.Kişisel gelişim birikiminiz tanımlasın !