Mısır polisi İsrailli turistlere ateş açtı. 2 turist 1 rehber hayatını kaybetti

Mısır’da bir polisin İsrailli turist grubuna ateş açması sonucu 2 İsrailli turist ve 1 Mısırlı rehber hayatını kaybetti. İsrail Dışişleri saldırıyı doğrulayarak vatandaşlarının ülkelerine getirilmesi için Mısırlı yetkililerle temas halinde olduğunu aktardı.

KAYNAK: AA
Mısır polisi İsrailli turistlere ateş açtı. 2 turist 1 rehber hayatını kaybetti

Mısır yerel basınındaki habere göre, Mısır’ın İskenderiye kentinde bir polis memuru İsrailli turist grubuna ateş açması sonucunda 2 İsrailli turist ve 1 Mısırlı rehber hayatını kaybetti.

Ateş açan polis ise gözaltına alındı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Mısır'ın İskenderiye kentinde İsrailli turistlerin ziyareti sırasında bir kişi iki İsrailli turist ve bir Mısırlı rehberi öldürdü. Ayrıca bir başka İsrail vatandaşı da orta derecede yaralandı"

Açıklamada, İsrail vatandaşlarının en kısa zamanda ülkeye getirilmesi için Mısırlı yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedildi.

POLİS KİŞİSEL SİLAHINI KULLANDI

Yerel basına yansıyan yeni detaylarda polisin 'kişisel silahını' kullanarak rasgele ateş açtığı belirtildi. Söz konusu haberlerde ayrıca 4 kişinin yaralandığı da hatırlatıldı.

Sosyal medyada dolaşan amatör bir videoda, en az üç ambulansın kurbanları hastanelere götürdüğü görüldü. Mısır onlarca yıl önce İsrail'le barıştı ve İsrail-Filistin çatışmasında uzun süre arabuluculuk yaptı. Ancak ülkede son yıllarda İsrail karşıtlığı önemli ölçüde artış gösterdi.

Al Jazeera muhabiri Sara Khairat, Mısır'da iki İsraillinin öldürüldüğüne ilişkin haberlerin Kahire için büyük bir endişe kaynağı olacağını söyledi.

1973'ten beri Mısır-İsrail ilişkilerinin normalleştiğini belirten Khairat, "Bu olay Mısır Dışişleri Bakanı için büyük bir endişe kaynağı olacak" dedi.

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