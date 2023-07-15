Mısır tarlasından altın fışkırdı. Toplaya toplaya bitiremediler

Saksonya-Anhalt eyaletindeki Wernigerode kasabası yakınlarındaki eski Himmelpforten manastırının etrafındaki mısır tarlasını kazan arkeologler yüklü miktarda altın buldu.

Mısır tarlasından altın fışkırdı. Toplaya toplaya bitiremediler

Tv100'de yer alan bilgilere göre, Alman haber ajansı Deutsche Presse-Agentur'un (DPA) bildirdiğine göre, keşif Saksonya-Anhalt eyaletindeki Wernigerode kasabası yakınlarındaki eski Himmelpforten Manastırı'nda yeni bir keşif yapıldı.

Arkeologlar kazılarını gerçekleştirirken toprağın altından altın fışkırmaya başladı. Dakikalar sonra her yeri altın kapladığı görüldü.

Arkeologlar, bazıları çok yıpranmış olan madeni paraların, manastır 1525'te asi çiftçiler tarafından basıldığında keşişler tarafından alelacele saklanmış olabileceğini düşünüyorlar.

Eserler, Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan birkaç altın sikkenin adı olan loncalar olarak biliniyor. HRE, ilk bin yılın sonundan 1806'da dağılmasına kadar yaklaşık 1000 yıl süren, batı, orta ve güney Avrupa'yı kapsayan siyasi bir oluşumdu.

İmparatorluğun en geniş kesiminde, toprakları günümüz Almanya'sının tamamını kapsıyordu. İHE, tek bir üniter devlet olmaktan ziyade, çok sayıda küçük ve orta ölçekli siyasi oluşumdan oluşan bir konfederasyondu

Arkeologlar, manastır alanında yaptıkları son çalışmalarda, madeni paraların yanı sıra 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar uzanan çok sayıda eser ortaya çıkardılar.

Bu öğeler arasında manastır kütüphanesinden pirinç kitap klipsleri, seramikler, hayvan kemikleri, süvari mahmuzları ve kurşundan yapılmış süslü kumaş mühürler yer alır.

Arkeologlar, bu eserlerin büyük ölçekli ticarete ve müreffeh bir manastır topluluğuna işaret ettiğini söyledi.

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