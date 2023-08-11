Mizahın ve gülmecenin ustası Emre Ulaş'tan yağlı kazık karikatürü

Gündeme ilişkin çizimleri ile adından söz ettiren mizahın ve gülmecenin ustası Emre Ulaş'tan çok konuşulacak bir karikatür daha geldi.

Seçimlerin ardından gelen zam yağmurunu betimleyen Ulaş, yine güldürürken düşündürdü.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU

Seçimlerin ardından ekonomi yönetimine atadığı isimlerle yeni politikalarının rengini belli eden iktidar, vatandaşı zam yağmuruna tuttu.

Bütçe açığını azaltabilmek adına alınan kararlar, halka zam olarak yansıdı. KDV'ye gelen zam tüm ürün ve hizmetlere en az yüzde iki zam olarak yansıdı. Yalnız zam uygulaması bununla kalmadı. ekmekten, akaryakıta, temizlik malzemesinden, teknoloji ürünlerine akla gelen ker kalemde enflasyon baskısı ile fiyatlar günbegün yükseliyor.