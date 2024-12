Moana 2 rekorları altüst ediyor

Disney’in merakla beklenen animasyon filmi Moana 2, vizyondaki ikinci hafta sonunda gişe liderliğini sürdürerek 52 milyon dolar daha kazandı. ABD içindeki toplam geliri 300 milyon dolara ulaşan yapım, küresel çapta ise 600 milyon dolar barajını aştı. Bu başarı, Moana serisinin ilk filmini geride bırakırken, Şükran Günü sonrası en yüksek hasılat rekorunu da kırarak 2019’da Frozen II tarafından elde edilen 35,2 milyon dolarlık rekoru unvanından etti.

Başlangıçta bir Disney+ dizisi olarak planlanan Moana 2, kısa sürede yılın en çok hasılat yapan filmleri arasında yer aldı. Şu an itibarıyla yılın en yüksek gişe yapan beş filmi arasına girdi. Disney, bu listeye aynı zamanda Inside Out 2 ve Deadpool & Wolverine ile de adını yazdırarak 2024 yılına damga vurdu. Stüdyo, yıl bitmeden 20 Aralık’ta gösterime girecek Barry Jenkins imzalı Mufasa filmiyle başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Bu hafta sonu gişe yarışında ikinci sırayı Universal’ın müzikal uyarlaması Wicked aldı. Film, 34,9 milyon dolarlık ek gelirle ABD toplamında 320,5 milyon dolara ulaşırken, küresel çapta 455,6 milyon dolarlık bir başarı elde etti. Üçüncü sırada ise 12,5 milyon dolar ile Gladiator II yer aldı.

Yeni vizyona giren yapımlardan A24’ün korku-komedi türündeki Y2K ve Jude Law’ın başrolünde olduğu suç filmi The Order ise beklentilerin altında kaldı. İki film toplamda yalnızca 3 milyon dolarlık bir hasılat elde edebildi. Öte yandan, Christopher Nolan’ın 10. yıl dönümü için yeniden gösterime giren bilimkurgu klasiği Interstellar, yalnızca 165 salonda gösterilmesine rağmen 4,4 milyon dolarlık bir başarı yakaladı. Nolan, filmin IMAX gösterimlerine yoğun ilgi gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Önümüzdeki hafta sinemaseverleri yeni sürprizler bekliyor. Sony’nin çizgi roman uyarlaması Kraven the Hunter ve The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim animasyonu geniş çapta vizyona girerken, ödül sezonunun iddialı yapımları Nickel Boys ve September 5 sınırlı sayıda sinemada gösterimde olacak.