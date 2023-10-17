Mobil ev fiyatlarında dev artış

Tiny House konseptinin en çok tercih edildiği bölgelerin genellikle büyükşehirlere yakın, aynı zamanda doğal güzelliği ile ön plana çıkmış alanlar olduğunu vurgulayan Gayrimenkul Değerleme Kıdemli Müdür Erdem Akyol, “Tiny house’ların tercih edilmesinin başlıca nedeni, taşıt olarak ruhsatlandığı için imarsız arazilere konumlandırılabiliyor olması. İmarsız arazilerin fiyatları imarlı alanlara oranlara daha ucuz ve yapılaşma ile ilgili resmi prosedürleri olmadığından yüksek talep görüyor.” dedi.

ÖNE ÇIKAN İL VE İLÇELERİ SIRALADI

Türkiye genelinde Tiny house yapımına uygun olarak pazarlanan arazilerde öne çıkan bölgeleri sıralayan Akyol, “İstanbul’da Şile, Ağva, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy gibi İstanbul’un kuzeyinde yer alan bölgelerin tercih edildiği görülmektedir. İstanbul dışında ise, Ankara’da Gölbaşı, Sakarya’da bulunan Sapanca, Karasu; Kocaeli’nde bulunan Kandıra, Kartepe, Maşukiye; Balıkesir’e bağlı Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç; Bursa’da İznik, Gemlik, Mudanya; İzmir’de Bergama, Menderes, Selçuk, Karaburun, Urla; Muğla’da Köyceğiz, Ula, Milas; Çanakkale’de ise Gelibolu, Eceabat, Lapseki, Ayvacık, Assos gibi bölgeler ön plana çıkıyor. Tiny House projeleri yapan firmalarla ve bölgelerde yer alan gayrimenkul satış danışmanları ile yapılan görüşmelere dayanılarak edinilen verilere göre ise; bir önceki yıla göre Tiny’i House’a uygun arazi ve satış fiyatları %50 ila %100 oranında arttı. Tiny House’lar, yer seçimi yapılan arsa için imar planına tabi olmasına gerek kalmadan, konaklama imkânı olan bir araç statüsünde. Son zamanlarda hızlıca yayılan “Tiny House” tarzı mobil yaşam stili kendi içinde; “Minimalizim/Sadecilik”, “Özgür Olma”, gibi ortak felsefe anlayışını belirlemiş kişiler tarafından yoğunlukla tercih edilse de, hafta sonları ve kısa tatiller için her kesimden tercih edilebiliyor. Ayrıca evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ile birlikte beyaz yakalılar tarafından da tercih sebebi oluyor. Deprem sonrasında da Tiny House projelerine olan talepler %50-%60 oranında arttı. Bunun başlıca nedeni konut edinmeye oranla daha ucuz ve olası bir depremde yıkılma riskine karşı daha güvenli olması.” şeklinde konuştu.