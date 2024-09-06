Mobilya fabrikası bir ayda 2 defa yandı

Kaynak: İHA
Mobilya fabrikası bir ayda 2 defa yandı

Samsun'da faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşların panik yapmasına neden oldu. Aynı fabrikada bir ayda 2 defa yangın çıktı.


Samsun Tekkeköy'deki mobilya fabrikasında, bugün saat 10.30 sıralarında yangın meydana geldi. İmalat ve satışın yapıldığı fabrikanın 2. katında halen belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi intikal etti.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mobilya eşyalarının bulunduğu alana hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı yere daha kolay ulaşabilmek için balyozla camları kırarken, diğer itfaiye ekipleri de hortumlarla söndürme işlemi yaptı.

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Ekiplerin zamanında müdahale ettiği yangın, yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Kontrol altına alınan mobilya fabrikasında soğutma çalışmaları yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aynı fabrikada 8 Ağustos'ta da yangın çıkmış, büyük çapta maddi zarar oluşmuştu.

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