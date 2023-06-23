‘Moda atıkları dağı’ artık uzaydan görülüyor: Parçalanması 200 yıl kadar sürecek

Güney Amerika ülkesi Şili’de bulunan Atacama çölü, dünyanın dört bir yanından getirilen tekstil atıklarıyla birlikte devasa bir çöplüğe döndü. Çöpe çevrilen çöldeki yığınların boyutu uzaydan görülebilecek büyüklüğe ulaştı.

‘Moda atıkları dağı’ artık uzaydan görülüyor: Parçalanması 200 yıl kadar sürecek

Güney Amerika ülkesi Şili’de bulunan Atacama çölü, ikinci el veya satılamayan tonlarca tekstil ürününün atılması nedeniyle büyük kirliliğe maruz kalıyor.

Dünya üzerindeki en kurak yerlerden biri olan bölgeye ürünler ağırlıklı olarak Avrupa ve Amerika'dan geliyor. Çöldeki çöp yığını, boyutunun her geçen gün biraz daha büyümesiyle uzaydan görünür bir hale geldi.

YIĞININ BOYUTUNU GÖRÜNTÜLEDİLER

Dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sunan bir grup bilim insanının geliştirdiği SkyFi, iletişim platformu Discord’daki aktivistlerin yardımıyla çöp sahasının coğrafi koordinatlarını bulabildi.

Bir SkyFi çalışanı, “Yığının boyutu ve neden olduğu kirlilik uzaydan görülebiliyor, bu da moda endüstrisinde bir değişime ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Moda dünyası, kötü şartlarda köle gibi çalıştırılan çocuk işçilerden sonra çevreyi kirleten atığıyla da gündemde.

AMERİKA VE GELİŞMİŞ DÜNYA MODAYA BAĞIMLI

The Business Research Company tarafından hazırlanan bir rapora göre Amerika ve gelişmiş dünyanın hızlı modaya bağımlılığı, 100 milyar dolarlık büyüyen bir sektöre dönüştü.

Bu süreçte Güney Amerika ülkesi Şili, Iquique limanı aracılığıyla, Latin Amerika’da yeniden satılan ikinci el ve satılmamış giysiler için bir merkez haline geldi. Ancak Şili’nin başkenti Santiago’dan tüccarlar, gelişmiş dünyadan gelen on binlerce tonluk atılmış giysinin bir kısmını alırken, her yıl en az 39 bin ton ‘gerçekten istenmeyen parça’ Atacama çölüne gidiyor. Çünkü kimse bu giysileri başka bir yere taşımak için gereken masrafları üstlenmek istemiyor.

BİYOLOJİK OLARAK PARÇALANMASI 200 YIL KADAR SÜRECEK

Sentetik kumaşlardan yapılan veya kimyasallarla işlenen giyim eşyalarının birçoğunun biyolojik olarak parçalanması 200 yıl kadar sürecek ve arkalarında DEHB, astım ve diyabetle bağlantılı kanserojen Azo boyaları ve suni deride kullanılan Ftalatlar gibi toksinler bırakacak.

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