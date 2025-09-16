Modifiye fuarında müstehcen dans! Valilik harekete geçti

Kaynak: DHA
Modifiye fuarında müstehcen dans! Valilik harekete geçti

Isparta Valiliği, Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı'nda yapılan ve sosyal medyada tepki çeken dans gösterisi ile soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı'nda 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı'nda minibüs üzerinde bir kadının dans gösterisi yaptığı görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

960x540.jpg

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken görüntülere ilişkin Isparta Valiliği, açıklama yaptı. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

3822784-63ac78f5b91b4d958c3b7821b7b9dbd3.jpg

3822784-df481bd5401a6874c22669fa3f249090.jpg

Son Haberler
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı