Modifiye fuarında skandal görüntüler. Soruşturma başlatıldı

Isparta Valiliği, Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı hakkında "yüksek gürültü ve uygunsuz görüntü" gerekçesi ile soruşturma başlattı. Yaş sınırı bulunmayan fuar alanındaki bir minibüsün üzerine çıkan bir kadının müzik eşliğinde dans ettiği anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.

Isparta’da 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, sabahın erken saatlerinden itibaren modifiyeli ve güçlü ses sistemine sahip araçlar ile klasik araçların çıkardığı yüksek ses nedeniyle fuar alanının çevresinde yaşayan mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Yaş sınırı bulunmayan fuara kadınlar, çocuklar ve aileler de katılırken, fuar alanındaki bir minibüsün üzerine çıkan bir kadının yüksek sesli müzik eşliğinde dans ettiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada da tepki çekti.

Isparta Valiliği, gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen modifiye araç fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayri ahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

Valilik, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

