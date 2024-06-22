Montella'nın Arda Güler'e ne yaptığını açıkladı. 'Biz sana söylemedik mi" diyerek anlattı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takımımız, Portekiz karşısında 3-0'lık şok bir yenilgi aldı.

Ay-Yıldızlı ekibimizin hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası eleştiri okları teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrildi.

Özellikle yorgun olduğu gerekçesiyle ilk 11'de oynatmadığı Arda Güler'i son 30 dakikalık bölümde skor 3-0'ken sahaya sürmesi İtalyan hocaya olan tepkiyi iyice artırdı.

SkySpor YouTube kanalında karşılaşmayı yorumlayan eski milli futbolcu Ümit Karan, Vincenzo Montella'yı adeta yerden yere vurdu.

Ümit Karan, "Arda'nın yorgunluğunun sebebi Montella! Sen çocuğa bek kovalattın, defans yaptırdın, merkeze aldın, sol açığa aldın. Bu çocuğu serbest bırak dedik sana. Arjantin maçını seyrettin mi? Messi maç boyunca yürümedi, 2 tane pas attı, bitti maç" ifadesini kullandı.

Ümit Karan daha sonra Semih Kılıçsoy, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın fotoğraflarını gösterip, "Ben bu çocukları niye izleyemiyorum? Zaten 3-0 yenildin. Ne olacaktı 5 yerdin en fazla 6 olmazdı. Bu çocukları niye bize göstermiyorsun abi? Türkiye'nin yüzde 60-70'i bu çocuklar için izliyorlar maçları" yorumunu yaptı.

Bu sırada diğer yorumcu Erman Özgür de "Montella kime güveniyor? Abdülkerim. 2 maçta da berbat oynadı. Yılın oyuncusu Barış Alper diyorlar. Yılın oyuncusu gibi mi oynuyor?" ifadesini kullandı.