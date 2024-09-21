Motosiklet faciası 2 can aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet faciası 2 can aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama yapan tankerle motosiklet çarpıştı. Korkunç kazada motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Korkunç kaza gece geç saatlerde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

M.A.B. (24) yönetimindeki 34 EHZ 802 plakalı motosiklet, 63 KE 453 plakalı tankerle çarpıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekipleri kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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