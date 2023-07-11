Motosiklet sürmeyi öğrenirken hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre ,kaza Sinop'un Boyabat ilçesi Dodurga köyünde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dodurga Derneği kurucusu İsmail Erol (67) kendisine ait plakasız sepetli motosikleti sürmeyi öğrenmeye çalıştığı sırada hakimiyeti kaybederek motosikletten düştü.
Ağır yaralanan Erol, ambulansla Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İsmail Erol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.