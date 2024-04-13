Motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Göktuğ D. (16) yönetimindeki 67 TB 481 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin devrilmesi neticesinde sürücü Göktuğ D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Çınar D. (16) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavisi devam ediyor.