Mourinho Avrupa Şampiyonu olacak takımı açıkladı

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Mourinho Avrupa Şampiyonu olacak takımı açıkladı
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, EURO 2024 öncesinde bazı tahminlerde bulundu ve Portekiz Milli Takımı'ndan bir davet alıp almadığını açıkladı.

Roma takımının başında bulunan Mourinho, bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, EURO 2024'te en güçlü adayların Portekiz, Fransa ve İngiltere olduğunu belirtti.

Deneyimli antrenör, "Evet, sürprizler olabilir. Fakat oyuncu kalitesine bakıldığında, Portekiz'in turnuvayı kazanma niyetiyle katılması gerektiğini düşünüyorum. Favorim Portekiz" ifadelerini kullandı.

Mourinho, "Artık Portekiz olarak, mükemmel bir teknik direktör ve olağanüstü bir oyuncu kuşağı ile Euro'da yer alıyoruz. İyi bir süreç geçirip, yani turnuvayı kazanmayı umuyorum." şeklinde konuştu.

Milli takımdan bir davet alıp almadığı sorulduğunda ise Mourinho, "Hiçbir Portekiz kulübünden davet almadım." yanıtını verdi.

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