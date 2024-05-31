Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı?

Son olarak dünyanın en büyük kulüplerinden birinde değil de Roma’da görev yapan ve lakabı, “Özel Biri” olan Jose Mourinho’nun yeni adresi Fenerbahçe olabilir…

Portekizli deneyimli teknik direktörün sarı lacivertli ekibin yönetimiyle 2 yıllık anlaşmaya vardığı, sözleşmesine de Portekiz Milli Takımı’ndan teklif geldiği takdirde çıkış maddesi koydurmayı istediği konuşuluyor.

KARTAL’DAN MOURINHO’YA…

Öncelikle Fenerbahçe için İsmail Kartal’dan Jose Mourinho’ya geçiş beraberinde köklü bakış açıları ile kadro yapılanması farklılıkları gösterecektir, doğal olarak… Her daim iyi savunma yapmanın, yeri geldiğinde ‘kendi kalenin önüne otobüs park etmenin’ en önemli çözümlerden biri olduğunu bilip bunu uygulayan Mourinho; konu atak olduğunda da dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri konumunda yer alıyor. Bu bağlamda İsmail Hoca ya da ondan öncekilerin aksine oyunun iki yönünü hem okuyabilen hem de stratejiler geliştirebilen bir isim…

‘PAHALI’ BİR HOCA AMA…

İsmail Kartal yönetiminde çok başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, buna rağmen istediği mutlu sonlara ve kupalara ulaşamadı. UEFA Konferans Ligi’nde Mourinho’lu Roma, hoca takımı çalıştırmaya başladıktan sonra şampiyonluğa ulaşmış, Mourinho ise sevinç gözyaşlarına engel olamamıştı.

Kariyerinde sayısız başarı barındıran Mourinho, genelde pahalı takımlar kurmayı seviyor ancak mevcut durumdaki Fenerbahçe takımının kimyası da birkaç kaliteli ekleme ile zaten her alanda uçuş yapmaya hazır konumda…

İSMAİL KARTAL BÜYÜK BİR BİRİKİM BIRAKTI

Takıma oynattığı futbol, aşıladığı mücadeleci ruh ve varoluşundan geriye kalan her şeyle teknik direktör İsmail Kartal; Fenerbahçe’ye büyük bir birikim bıraktı. Bu birikimi Zeljko Obradovic öncesinde basketbolda görev yapan sayısız koçtan kalan miras gibi görüyorum.

Mourinho veya benzeri kalitedeki bir hoca göreve geldiği takdirde hazırda bulunan bu sistemin üzerine eklemeler koyarak çok daha büyük, istikrarlı adımlar atılmasını sağlayabilir.

EGO PROBLEMİNİ YÖNETEMEDİ

Pozitif anlamda her sporcu, futbolcu, teknik direktör ve insanda bulunması gereken ve olan egoları, teknik direktör İsmail Kartal tam anlamıyla yönetemedi. Takımın büyük bir bölümüne; Olympiakos, Kadıköy’e geldiğinde maç uzatmaya giderken Fred’i oyundan alarak büyük bir cephe aldırdı. Aynı şekilde taraftara da…

İsmail Kartal’ın argümanları ve taktiklerini, “Bu işe senelerimi verdim ve ben bilirim” şeklinde basına savunmasından sonra; mutlu sonun gelmemesiyle birlikte sözlerinin arkasında durabilecek bir kapasiteye tam erişmediğini gördük. Bu tarz konular taraftarın kolektif hafızasında yer eder.

TARTIŞMASIZ BİR DÜNYA MARKASI…

Geçmişte elde ettiği başarıları, günümüzde ve gelecekte yapacaklarının garantisi olan Mourinho; tıpkı basketboldaki Zeljko Obradovic ismi gibi tartışmaya kapalı bir kaliteye sahip…

Aynı şekilde yeri geldiğinde medya ile diyalogları, rakiplerle diyalogları, sahip olduğu karizma ve güçlü aura ile kitleleri yönlendirebilme potansiyelini fazlasıyla gerçeğe dönüştürmüş durumda… Deneyimli teknik adamın Türkiye’ye gelmesi sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk futboluna da kademe atlatma potansiyeline sahip…