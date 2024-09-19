Mourinho Galatasaray derbisi için kilit ismi belirledi

Fenerbahçe’nin cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi için hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Mourinho, oyuncularını dev maç için özel olarak hazırlıyor. Portekizli teknik adamın son haftalarda kazanan kadroyu büyük ölçüde korumayı amaçladığı öğrenildi.

Orta sahada değişiklik yapmayı düşünen Mourinho, Fred’in yanında Ambrabat’ı ilk 11’de oynatarak İsmail Yüksek’i yedek kulübesine çekmeyi düşündüğü belirtiliyor. İki oyuncu ile birlikte Szymanski’nin sahada olması bekleniyor.

Portekizli teknik adam derbinin kilit ismini belirledi. Tecrübeli teknik adam, Saint Maximin’i en önemli hücum silahı olarak görüyor. Diğer kanatta da Tadic’in olması bekleniyor.

Mourinho savunmada Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Becao ve Oosterwolde dörtlüsünü kesinlikle bozmayı düşünmüyor.

TAM KADRO ÇALIŞIYORLAR

Fenerbahçe’nin derbiye tam kadro çalışması teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Samandıra’da ciddi bir forma rekabeti oluşurken, teknik heyet yedek kulübesinde ciddi alternatiflerin olmasından ötürü son derece mutlu oldu. Kadrodaki tüm oyuncular derbide sahada olmak için yoğun çaba harcıyor.