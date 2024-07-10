Mourinho güldürmedi

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Mourinho güldürmedi

Geçen sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Mourinho'nun takımda düşünmediği isimler arasında yer alınca transfer görüşmelerine başladı.

Serdar Dursun, geçen sezon başında Fatih Karagümrük'e katıldıktan sonra devre arasında Fenerbahçe'ye dönüş yapmıştı.

Ancak yıldız oyuncu Sarı Lacivertlilerde istediği forma şansını bulamamıştı.

Mourinho'nun da listesinde bulunmayan Serdar Dursun'un yeni sezon için takım arayışında olduğu ortaya çıktı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yeni sezon hazırlıklarını yürüten Kocaelispor'un Serdar Dursun'u transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Ertuğrul Sağlam'ın önerileri doğrultusunda ilerleyen Kocaelispor, Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Dursun ile görüşmelere başladı. Körfez ekibi, deneyimli forvetle anlaşma yolunda ilerliyor.

Karagümrük ile bir yıllık anlaşma yapan ve Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Serdar Dursun, sezon sonu her iki kulüple de sözleşmesinin bitmesiyle serbest kaldı.

Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun olumsuz kararını nedeniyle takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

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