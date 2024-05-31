Mourinho için İstanbul'a gelmeyeceğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho için İstanbul'a gelmeyeceğini açıkladı

Galatasaray'ın eski yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlayacağını teyit ederken flaş bir açıklama yaptı.

Sneijder, Mourinho ile yaptığı bir konuşmayı paylaşarak, ünlü Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile anlaştığını ve takımın başına geçeceğini ifade etti.

"Mourinho ile Görüştüm, Fenerbahçe'ye Katılacak"

Di Marzio ile yaptığı röportajda Sneijder, "Jose Mourinho ile görüştüm ve bana Fenerbahçe'ye katılacağını onayladı" dedi.

"Maçlarına Katılamam Ama..."

Galatasaray'da geçirdiği zamanlardan dolayı Fenerbahçe maçlarını izleyemeyeceğini belirten Wesley, "Ancak İstanbul'da bir araya gelip yemek yiyebiliriz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından yakın zamanda resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.

İlgili Haberler
Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz?
Son Haberler
Kısır çok tuzlu mu oldu? İşte kısırın fazla tuzunu almanızı sağlayan yöntem Yemek Tarifleri
Kısır çok tuzlu mu oldu? İşte kısırın fazla tuzunu almanızı sağlayan yöntem
Ali Koç Fransız deviyle anlaştı. 52 milyon dolar ödeyecek Spor
Ali Koç Fransız deviyle anlaştı. 52 milyon dolar ödeyecek
Türk Ordusu gücünü dünyaya böyle gösterdi. EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı Gündem
Türk Ordusu gücünü dünyaya böyle gösterdi. EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Ahmet Çakar hiçbir şey anlamadan oldu bitti Spor
Ahmet Çakar hiçbir şey anlamadan oldu bitti
Mourinho yola çıktı Spor
Mourinho yola çıktı
Koç Holding'ten flaş Yapı Kredi açıklaması. Araplara satılacağı duyurulmuştu Ekonomi
Koç Holding'ten flaş Yapı Kredi açıklaması. Araplara satılacağı duyurulmuştu
Mustafa Denizli harıl harıl para arıyor Spor
Mustafa Denizli harıl harıl para arıyor