Mourinho için İstanbul'a gelmeyeceğini açıkladı

Sneijder, Mourinho ile yaptığı bir konuşmayı paylaşarak, ünlü Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile anlaştığını ve takımın başına geçeceğini ifade etti.

"Mourinho ile Görüştüm, Fenerbahçe'ye Katılacak"

Di Marzio ile yaptığı röportajda Sneijder, "Jose Mourinho ile görüştüm ve bana Fenerbahçe'ye katılacağını onayladı" dedi.

"Maçlarına Katılamam Ama..."

Galatasaray'da geçirdiği zamanlardan dolayı Fenerbahçe maçlarını izleyemeyeceğini belirten Wesley, "Ancak İstanbul'da bir araya gelip yemek yiyebiliriz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından yakın zamanda resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.