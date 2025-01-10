Mourinho neşteri vuruyor! 7 oyuncuyu istemiyor

Süper Lig’de lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Jose Mourinho ara transfer için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam kadrosundaki yedi futbolcuyu düşünmüyor.

YEDİ FUTBOLCUYU İSTEMİYOR

Mourinho neşteri ilk olarak kiralık olarak forma giyen Saint Maximin'e vuracak. Bu sezon forma şansı bulamayan milli futbolcu Cengiz Ünder ise listenin diğer ismi. Szymanski, Samet Aydın, Lincoln ve Bartuğ ünlü teknik adamın düşünmediği futbolcular.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve adı Galatasaray ile anılan Osayi Samuel ile anlaşma sağlanamadı. Nijeryalı oyuncu ile yolların ayrılması gündemde.