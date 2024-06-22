Mourinho'nun hayali gerçekleşti. Oyuncusu yıkıldı o sevindi

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'nun hayali gerçekleşti. Oyuncusu yıkıldı o sevindi

Polonya'nın elenmesine en çok sevinen Jose Mourinho oldu.

Dün oynanan karşılaşmalar ile birlikte D Grubu’nda ikinci maçlar sona erdi.

Polonya ile karşılaşan Avusturya 3-1 galip gelirken Hollanda – Fransa mücadelesi 0-0 sona erdi.

Alınan sonuçlar ile birlikte Fransa ve Hollanda 4 puana ulaşırken Avusturya’nın 3 puanı oldu. Polonya ise 0 puanda kaldı.

25 Haziran Salı oynanacak son maçlar öncesi 3 ülkenin adını bir üst tura yazdırma şansı bulunurken Polonya’nın elenmesi kesinleşti.

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Polonya’nın elenmesine en çok sevinen isim ise Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho oldu.

Portekizli teknik adam daha önce yaptığı bir açıklamada, "Avrupa şampiyonasına giden oyuncular umarım erken elenir ve hemen geri dönerler" demişti.

Fenerbahçeli yıldız Sebastian Szymanski Polonya’nın elenmesi ile birlikte kampa erken katılacak.

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