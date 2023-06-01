Mourinho'nun kupaya nasıl mendil salladığını Tansu Sarı açıkladı

Fenerbahçe; Manchester United ve Juventus'u saf dışı bırakan Sevilla
Geçtiğimiz yılın Konferans Ligi Şampiyonu Jose Mourinho'nun takımı Roma'yla
UEFA Avrupa Ligi Finali'nde kozlarını paylaştı..
İlk dakikalarda yerli ve milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik'in
Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles'ten sıyrılıp
Sağ taraftan içeriye çevirdiği topa vuran Leonardo Spinazzola
Sevilla kalecisi Yassine Bounou'nun üzerine vurunca
Roma mutlak bir golden oluyordu...
35'teyse Ivan Rakitic'in kaptırdığı topta
Bryan Cristante'den seken meşin yuvarlakla buluşan Gianluca Mancini'nin derinlemesine pasında
Roma'nın Arjantinli süperstarı Paulo Dybala buluşur buluşmaz sol ayağıyla
Kaleci Yassine Bounou'nun soluna çaktı
Roma Budapeşte'de Sevilla karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı..
Geriye düşen İspanyol ekibi Sevilla
Youssuf En Nesyri ve Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando Reges ile pozisyonlar buldu
Sonuç alamadılar..
İlk yarının sonlarında Ivan Rakitic ceza sahası dışından soluyla çaktı;
Kaleci Rui Patricio'yu geçen meşin yuvarlak;
Roma sol kale direğinden dönünce
Sevilla mutlak bir golden oldu ve ilk yarıyı 1-0'lık mağlubiyetle kapattı..
İspanyol Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar;
Bryan Gil ile Oliver Torres'in yerine
Erik Lamela ve Suso Fernandez'i sahaya sürerek
İkinci yarıda daha agresif bir Sevilla amaçlıyordu...
Alex Telles ile "havada uçan kuşları vuran" İspanyollar
54'de Jesus Navas'ın sağ taraftan enfes ortasına
Kale ağzında Romalı Gianluca Mancini'nin ters vuruşu sonrası
Skoru 1-1'lik beraberliğe getiriyorlardı..
Artık her şey eşitti...
67'de Roma Tammy Abraham ve Chris Smalling'le kaçırdı;
Kaleci Yassine Bounou enfes kurtardı...
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho;
Golü atan Paulo Dybala'yı kenara alıp
Orta sahaya Georginio Wijnaldum'u içeri attı..
Aslında golcüsü Paulo Dybala'yı oyundan almak büyük riskti;
Ancak Portekizli hoca Jose Mourinho bu riski göze aldı..
Ardından diğer golcüsü Tammy Abraham'ın yerine
Andrea Belotti'yi sahaya sürdü..
Gelişen Sevilla atağında Lucas Ocampos'un
Ceza sahası içinde Roger Ibanez tarafından yere indirilmesine
Önce "PENALTI" düdüğü çalan İngiliz hakem Anthony Taylor;
VAR hakemi Stuart Attwell monitöre çağırınca
"OYNA DEVAM" diyerek kararını değiştirdi..
Roma'nın Lorenzo Pellegrini ile kullandığı serbest vuruşta
Andrea Belotti'nin şutunu Sevilla kalecisi Yassine Bounou
Enfes bir reaksiyonla çıkarıyordu...
Normal sürenin son anlarında
Suso Fernandez'in vuruşu kaleci Rui Patricio'dan dönünce
Maç uzatmalara gitti..
Uzatmalarda Roma'da Mehmet Zeki Çelik'in yerine
Nicola Zalewski oyuna girerken;
Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar ise
Savunma hattından Jesus Navas ve Alex Telles'i kenara alıp;
Stoper Karim Rakik ile sağ bek Gonzalo Montiel'i içeri attı..
İlk uzatma devresinde pozisyon yaşanmazken;
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho;
Leonardo Spinazzola'nın yerine Diego Llorente'yi
Lorenzo Pellegrini'nin yerine de Stephan El Shaarawy'yi sahaya sürdü..
Sevillalı Erik Lamela'nın; rakibi Roger Ibanez'e attığı sert dirsek darbesini
Hakem Anthony Taylor sadece sarı kartla geçiştirdi..
Roma'da sakatlanan Nemanja Matic'in yerine
Edoardo Bove girdi;
Sevilla'daysa Nemanja Gudelj'in yerine Marcao Teixeira;
Fernando Reges'in yerine de Joan Jordan son anlarda görev yaptı..
Pozisyonsuz geçen 30 dakikalık uzatma dakikalarının sonunda
Sevillalı Youssuf En-Nesyri'nin cılız kafa vuruşu Roma kalecisi Rui Patricio'da kalırken;
Romalı Chris Smalling'in kafa vuruşu
Üst direğin üzerine çarpıp dışarı çıkınca
Maç penaltı vuruşlarına kaldı...
Sevilla'nın golünü kendi kalesine gönderen Romalı Gianluca Mancini'ni vuruşunu
Faslı kaleci Yassine Bounou kurtarırken
Roger Ibanez'in vuruşu da
Sevilla kalecisi Yassine Bounou'nun hamlesiyle direkten döndü;
Sonucu Gonzalo Montiel belirledi..
Sevilla penaltı vuruşları sonucu Roma'yı 5-2 mağlup ederek
UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götürdü..
Sözleşmesi kısa bir süre sonra bitecek olan Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar
Meslektaşı Jose Mourinho'ya ağır bir darbe vurdu..
KUPA BEYİ SEVILLA;
Roma'yı da dize getirdi..
Budapeşte'yi ayağa kaldırdı..
Sevilla'yı kutluyor; Roma'ya önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum..