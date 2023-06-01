Mourinho'nun kupaya nasıl mendil salladığını Tansu Sarı açıkladı

Fenerbahçe; Manchester United ve Juventus'u saf dışı bırakan Sevilla

Geçtiğimiz yılın Konferans Ligi Şampiyonu Jose Mourinho'nun takımı Roma'yla

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde kozlarını paylaştı..

İlk dakikalarda yerli ve milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik'in

Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles'ten sıyrılıp

Sağ taraftan içeriye çevirdiği topa vuran Leonardo Spinazzola

Sevilla kalecisi Yassine Bounou'nun üzerine vurunca

Roma mutlak bir golden oluyordu...

35'teyse Ivan Rakitic'in kaptırdığı topta

Bryan Cristante'den seken meşin yuvarlakla buluşan Gianluca Mancini'nin derinlemesine pasında

Roma'nın Arjantinli süperstarı Paulo Dybala buluşur buluşmaz sol ayağıyla

Kaleci Yassine Bounou'nun soluna çaktı

Roma Budapeşte'de Sevilla karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı..

Geriye düşen İspanyol ekibi Sevilla

Youssuf En Nesyri ve Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando Reges ile pozisyonlar buldu

Sonuç alamadılar..

İlk yarının sonlarında Ivan Rakitic ceza sahası dışından soluyla çaktı;

Kaleci Rui Patricio'yu geçen meşin yuvarlak;

Roma sol kale direğinden dönünce

Sevilla mutlak bir golden oldu ve ilk yarıyı 1-0'lık mağlubiyetle kapattı..

İspanyol Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar;

Bryan Gil ile Oliver Torres'in yerine

Erik Lamela ve Suso Fernandez'i sahaya sürerek

İkinci yarıda daha agresif bir Sevilla amaçlıyordu...

Alex Telles ile "havada uçan kuşları vuran" İspanyollar

54'de Jesus Navas'ın sağ taraftan enfes ortasına

Kale ağzında Romalı Gianluca Mancini'nin ters vuruşu sonrası

Skoru 1-1'lik beraberliğe getiriyorlardı..

Artık her şey eşitti...

67'de Roma Tammy Abraham ve Chris Smalling'le kaçırdı;

Kaleci Yassine Bounou enfes kurtardı...

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho;

Golü atan Paulo Dybala'yı kenara alıp

Orta sahaya Georginio Wijnaldum'u içeri attı..

Aslında golcüsü Paulo Dybala'yı oyundan almak büyük riskti;

Ancak Portekizli hoca Jose Mourinho bu riski göze aldı..

Ardından diğer golcüsü Tammy Abraham'ın yerine

Andrea Belotti'yi sahaya sürdü..

Gelişen Sevilla atağında Lucas Ocampos'un

Ceza sahası içinde Roger Ibanez tarafından yere indirilmesine

Önce "PENALTI" düdüğü çalan İngiliz hakem Anthony Taylor;

VAR hakemi Stuart Attwell monitöre çağırınca

"OYNA DEVAM" diyerek kararını değiştirdi..

Roma'nın Lorenzo Pellegrini ile kullandığı serbest vuruşta

Andrea Belotti'nin şutunu Sevilla kalecisi Yassine Bounou

Enfes bir reaksiyonla çıkarıyordu...

Normal sürenin son anlarında

Suso Fernandez'in vuruşu kaleci Rui Patricio'dan dönünce

Maç uzatmalara gitti..

Uzatmalarda Roma'da Mehmet Zeki Çelik'in yerine

Nicola Zalewski oyuna girerken;

Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar ise

Savunma hattından Jesus Navas ve Alex Telles'i kenara alıp;

Stoper Karim Rakik ile sağ bek Gonzalo Montiel'i içeri attı..

İlk uzatma devresinde pozisyon yaşanmazken;

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho;

Leonardo Spinazzola'nın yerine Diego Llorente'yi

Lorenzo Pellegrini'nin yerine de Stephan El Shaarawy'yi sahaya sürdü..

Sevillalı Erik Lamela'nın; rakibi Roger Ibanez'e attığı sert dirsek darbesini

Hakem Anthony Taylor sadece sarı kartla geçiştirdi..

Roma'da sakatlanan Nemanja Matic'in yerine

Edoardo Bove girdi;

Sevilla'daysa Nemanja Gudelj'in yerine Marcao Teixeira;

Fernando Reges'in yerine de Joan Jordan son anlarda görev yaptı..

Pozisyonsuz geçen 30 dakikalık uzatma dakikalarının sonunda

Sevillalı Youssuf En-Nesyri'nin cılız kafa vuruşu Roma kalecisi Rui Patricio'da kalırken;

Romalı Chris Smalling'in kafa vuruşu

Üst direğin üzerine çarpıp dışarı çıkınca

Maç penaltı vuruşlarına kaldı...

Sevilla'nın golünü kendi kalesine gönderen Romalı Gianluca Mancini'ni vuruşunu

Faslı kaleci Yassine Bounou kurtarırken

Roger Ibanez'in vuruşu da

Sevilla kalecisi Yassine Bounou'nun hamlesiyle direkten döndü;

Sonucu Gonzalo Montiel belirledi..

Sevilla penaltı vuruşları sonucu Roma'yı 5-2 mağlup ederek

UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götürdü..

Sözleşmesi kısa bir süre sonra bitecek olan Sevilla Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar

Meslektaşı Jose Mourinho'ya ağır bir darbe vurdu..

KUPA BEYİ SEVILLA;

Roma'yı da dize getirdi..

Budapeşte'yi ayağa kaldırdı..

Sevilla'yı kutluyor; Roma'ya önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum..