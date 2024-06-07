Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği futbolcuların listesini belirlediği öğrenildi.
Portekizli teknik adam sarı lacivertli kulüple 2 yıllık sözleşme imzalarken, transfer listesini de verdi.
Mourinho'nun alınmasını istediği futbolcular şöyle:
Heung-min Son: Güney Koreli. 31 yaşında. İngiltere'de Tottenham Hotspur takımında forma giyiyor.
Paulo Dybala: Arjantinli. 30 yaşında. İtalya'nın Roma takımında oynuyor.
Raheem Sterling: Jamaika asıllı İngiliz. 29 yaşında. İngiltere'de Chelsea takımında.
Nacho Fernández: 34 yaşında. İspanya'da Real Madrid'in oyuncusu.
Allan Saint-Maximin: Fransız. 27 yaşında. Suudi Arabistan'da oynuyor.
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