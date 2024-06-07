Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho'nun transfer listesi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği futbolcuların listesini belirlediği öğrenildi.

Portekizli teknik adam sarı lacivertli kulüple 2 yıllık sözleşme imzalarken, transfer listesini de verdi.

Mourinho'nun alınmasını istediği futbolcular şöyle:

Heung-min Son: Güney Koreli. 31 yaşında. İngiltere'de Tottenham Hotspur takımında forma giyiyor.

Paulo Dybala: Arjantinli. 30 yaşında. İtalya'nın Roma takımında oynuyor.

Raheem Sterling: Jamaika asıllı İngiliz. 29 yaşında. İngiltere'de Chelsea takımında.

Nacho Fernández: 34 yaşında. İspanya'da Real Madrid'in oyuncusu.

Allan Saint-Maximin: Fransız. 27 yaşında. Suudi Arabistan'da oynuyor.

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