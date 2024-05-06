MSB 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
MSB 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen ve aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu 16 PKK'lı teröristin yapılan hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

BİR GÜNDE İKİ OPERASYON

MSB, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerinde 7 PKK/PYD'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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