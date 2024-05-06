MSB 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen ve aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu 16 PKK'lı teröristin yapılan hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

BİR GÜNDE İKİ OPERASYON

MSB, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerinde 7 PKK/PYD'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.