MSB duyurdu. 1.Ordu Komutanı Yunanistan'ı ziyaret etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzey Yunanistan ziyareti. MSB, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Yunanistan'ın Larissa şehrinde bulunan Yunan 1.Ordu Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini açıkladı. Ancak bu ziyaret 10-12 eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. MSB bu ziyareti, Tokel'in Yunanistan'a gidip dönmesinden 6 gün sonra duyurması dikkat çekti. MSB ziyaretle ilgili fotoğrafları sosyal medya sayfasında yayınladı.

MSB 1.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in ziyaretiyle ilgili şu paylaşımda bulundu:

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel; 10-12 Eylül 2024 tarihleri arasında, Larissa’daki Yunanistan 1’inci Ordu Komutanlığını ziyaret etti.