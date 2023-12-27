MSB duyurdu. 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada huzur ve güvenliği bozmak için saldırı girişiminde bulunmaya çalışan 4 PKK-YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB, yapılan taciz ve saldırı girişimlerine misli ile karşılık verileceğini vurguladı.

“Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz.”