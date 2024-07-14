MSB paylaştı! 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
MSB paylaştı! 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: 2 mağarada çok sayıda ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara yönelik operasyonlarına devam ettiği belirtildi. "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı iki mağara tespit edildi. Mağaralarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi." denildi.

Ele geçirilenler arasında; 850 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 277 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet taarruz el bombası ve 9 adet savunma el bombası yer aldı.

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