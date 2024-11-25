MSB: PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
MSB: PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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