MTN'nin Güney Afrika'daki fiyatları düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MTN'nin Güney Afrika'daki fiyatları düştü

MTN Group CEO'su Ralph Mupita, Güney Afrika'da evlere yönelik sabit kablosuz erişim 4G ve 5G ürünlerindeki veri fiyatının çok düşük olduğunu söyledi.

Mupita, şirketin bu hafta başında açıklanan yarı yıllık mali sonuçlarının ardından medyanın sorularını yanıtladı.

MTN, Güney Afrika'nın veri gelirinin yılın ilk yarısında aktif veri abonelerinin %10,5, veri trafiğinin ise %36,5 artmasına rağmen sadece %2,4 arttığını bildirdi.

MyBroadband, bunun yeni bir trend olup olmayacağını, yani gelirde küçük bir artış kaydetmek için veri trafiğinde büyük bir artışa ihtiyaç olup olmayacağını sordu.

Mupita, sabit kablosuz erişimin (FWA) veri trafiği büyümesinin en büyük itici güçlerinden biri olduğunu açıkladı.

MTN SA'nın sonuçlarına göre, faturalı abonelerin veri tüketimi geçen yıla göre yüzde 51 artarak 21,9 GB'a yükselirken, ön ödemeli abonelerin veri tüketimi ise yüzde 9,9 artarak 3,1 GB'a çıktı.

Mupita, bu tüketimin büyük bir kısmının ev tipi FWA ürünlerinde gerçekleştiğini söyledi.

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